Russia: ministero Giustizia ha versato 14 milioni di euro per denunce Cedu nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia della Federazione Russa ha erogato 1,135 miliardi di rubli (14 milioni di euro) nel corso dell'ultimo anno in conseguenza di decisioni della Corte europea per i diritti dell'uomo (Cedu). Una relazione della Camera dei conti russa indica che si tratta di poco più del 66 per cento dell'importo stanziato per i pagamenti. L'anno scorso, la Russia è stata il paese leader per numero di denunce alla Cedu. Il documento afferma che in totale il denaro è stato speso per pagare 1.240 decisioni giudiziarie. La Russia l'anno scorso è stata leader nel numero di domande presentate alla Cedu, con 15 mila casi sui quasi 60 mila presentati alla Corte. Nei casi in cui il tribunale ha riscontrato violazioni di almeno un articolo della Convenzione, queste riguardavano soprattutto il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, ad un processo equo, così come il divieto di trattamenti disumani e degradanti. Secondo la Cedu, l'anno scorso sono state prese in totale 198 decisioni in casi relativi alla Russia.(Rum)