Brasile: ministro della Cittadinanza Onyx Lorenzoni positivo al nuovo coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di Lorenzoni, sono risultati positivi il ministro della Sicurezza istituzionale, Augusto Heleno, e il ministro dell'Energia e delle miniere, Bento Albuquerque. Malatti aconfermata anche per Fabio Waingarten, già sottosegretario alla Comunicazione della presidenza e attuale segretario esecutivo delle Comunicazioni. Oramai due settimane fa anche il presidente Jair Bolsonaro ha denunciato di essere risultato positivo al test. Un risultato che non lo ha colto "di sorpresa" diceva lo stesso Bolsonaro ricordando che prendere la malattia è parte "della vita". "Per me è come se fosse una qualsiasi malattia. Ho voglia di fare una passeggiata ma non posso perché rispetto la raccomandazione medica. Ho preso l'idrossiclorochina e sto già benissimo". La scorsa settimana Bolsonaro è tornato a sottoporsi al test, confermando la permanenza della malattia. (segue) (Brb)