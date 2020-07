Lombardia: da commissione Affari istituzionali via libera a progetto di legge su semplificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale lombardo, presieduta dalla consigliera Alessandra Cappellari (Lega), al progetto di legge che introduce ulteriori misure di semplificazione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo. Il documento (relatore il consigliere leghista Francesco Ghiroldi), è stato approvato a maggioranza: a favore i gruppi di maggioranza, contrario il Pd, astenuti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Il pdl, che passerà all’esame dell’aula di Palazzo Pirelli entro luglio, contiene numerose proposte normative che hanno come comune denominatore la volontà di semplificare le procedure amministrative e di ridurre gli oneri a carico di cittadini e imprese, non solo per le esigenze della fase post-emergenza Covid-19, ma anche per una più strutturale sburocratizzazione dei procedimenti. Fra le novità - sottolinea una nota di Palazzo Pirelli - il fascicolo informatico d’impresa, la conferenza dei servizi in forma telematica e simultanea per ridurre i tempi burocratici dei procedimenti regionali, procedure più rapide sia per i processi edilizi, sia per il recupero dei rifiuti in chiave di economia circolare. “Serve sì semplificazione, ma soprattutto chiarezza e questo provvedimento non la fa, perché alimenterà nei prossimi tempi un continuo rimpallo di responsabilità, ricorsi, incertezza", ha osservato il consigliere Pd Jacopo Scandella. (segue) (com)