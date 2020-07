Lombardia: Verni (M5s), Corte dei Conti richiama Regione, serve riforma strutturale Aler Pavia-Lodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Corte dei Conti ancora una volta porta alla luce le criticità nella gestione di Aler Pavia - Lodi (Azienda regionale per l'edilizia residenziale), che sarebbe caratterizzata da un disequilibrio finanziario". Lo sottolinea il consigliere regionale del M5s Lombardia Simone Verni in una nota a commento della relazione della sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, presentata durante l'udienza di parificazione del Rendiconto generale della Regione per il 2019. "L'azienda - aggiunge Verni - è già stata oggetto di un piano di risanamento economico iniziato nel 2015 e ufficialmente concluso a fine 2018: ciò nonostante perdurano gli squilibri nei conti. Regione Lombardia a partire dal 2019 fino al 2021 ha già versato o verserà oltre 5 milioni di euro per ripianare il bilancio di Aler, inoltre ha rinunciato alla restituzione di 2,5 milioni di anticipazioni. Soldi dei contribuenti usati senza però al contempo avviare una riforma complessiva della governance dell'azienda per snellirla e renderla più efficace ed efficiente". "Il settore del diritto alla casa nelle provincie di Pavia e Lodi è molto sensibile perché riguarda migliaia di famiglie spesso fragili per condizioni economiche e presenza di soggetti anziani o disabili. C'è bisogno quindi di maggiori investimenti per costruire più alloggi popolari a fronte di una richiesta in aumento, nonché per manutenere adeguatamente il patrimonio di edilizia residenziale pubblica: una delle proposte del M5s è di vincolare almeno l'1 per cento del bilancio regionale a tal fine. Inoltre, c'è bisogno di una riforma strutturale di Aler Pavia – Lodi per evitare che in futuro si ripresentino i medesimi problemi finanziari e gestionali", conclude il consigliere pentastellato. (com)