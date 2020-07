Campania: Cantalamessa (Lega), Pd e M5s litigano su commissario bonifiche mentre De Luca pensa ai social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oltre 7 mesi non abbiamo il commissario per la bonifica dell'area di San Giuseppello a Giugliano in Campania (Na), nonostante il lavoro svolto dal dipartimento di agraria della Federico II procedeva positivamente. Ho presentato interrogazione parlamentare venerdì". Lo ha dichiarato il deputato leghista Gianluca Cantalamessa: "Un continuo rimpallo di responsabilità tra il ministero e la Regione mette a rischio il brillante progetto. Il presidente De Luca ormai pensa solo alle liste e alla sua campagna elettorale e il ministro non si decide. La riprova che questo governo si basa su un continuo dualismo tra Pd e 5 stelle che nuoce alla salute dei campani". (Ren)