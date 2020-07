Viabilità: Anas, al via lavori di pavimentazione su ss 394 del Verbano Orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che questa sera alle ore 22 e fino alle 18 del 13 agosto 2020 partono i lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lungo la statale 394 "del Verbano Orientale", rientrante nel "Accordo Quadro Milano 51/19", tra i comuni di Brenta, Casalzuigno e Cittigno, provincia di Varese. Al fine di garantire la sicurezza sia della circolazione stradale sia delle maestranze, è necessario istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri, in tratti saltuari. (Com)