Trasporti: Raggi visita stabilimento Iia, in arrivo primi 70 bus per rinnovo flotta Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno in servizio a partire da agosto i primi dei 70 nuovi bus, che compongono la fornitura da 328 mezzi acquistati da Roma Capitale nel 2019, per rinnovare e potenziare la flotta Atac. Anche questi mezzi, come i 227 nuovi bus in servizio dall'estate scorsa, sono prodotti dalla società Industria italiana autobus (Iia), che ha portato avanti la sua attività anche nel periodo dell'emergenza sanitaria. Oggi il sindaco di Roma Virginia Raggi, insieme all'Amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura, e all'assessore alla Città in movimento, Pietro Calabrese, si è recata presso lo stabilimento di Iia a Flumeri, in provincia di Avellino, alla presenza dell'amministratore delegato della società, Giovanni De Filippis. La fabbrica aveva riavviato la produzione nel dicembre scorso proprio grazie alla commessa capitolina, di gran lunga la maggiore per la società per l'intero 2020. Nello stabilimento campano sono pronti all'immatricolazione 42 nuovi bus e altri 28 sono in produzione: questi mezzi circoleranno sulle strade di Roma a partire da agosto. Questa prima fornitura sarà completata entro le prime settimane di settembre. In aggiunta ai 328 bus ordinati nel 2019, nei giorni scorsi, Roma Capitale ha effettuato l'ordine anche per i primi 62 autobus, che fanno parte della nuova flotta da 82 mezzi, acquistati grazie all'ultima variazione di Bilancio. (segue) (Com)