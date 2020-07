Puglia: Emiliano a Fiera Levante, riaprire economia, non possiamo continuare a stare chiusi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano ha continuato: "Perché il mondo in questo momento è in fiamme per l'epidemia del Covid e quindi dobbiamo fare molta attenzione, ma è evidente che non è con le chiusure che potremo fronteggiare l'epidemia. Dobbiamo avere un sistema ci consenta di limitare al massimo i danni e proseguire tutte le attività. La Fiera è il simbolo dell'economia pugliese che riparte a tutto regime". Quindi ha proseguito: "Voglio cogliere l'occasione per lanciare un appello a tutti i sindaci della Puglia che sono molto cauti sulla ripresa di alcune attività che però sono fondamentali per l'economia e per il turismo: mi riferisco alle sagre, alle fiere, a tutte quelle manifestazioni che consentono a tante persone di lavorare e non essere rovinate da quello che sta accadendo". Quindi ha spiegato: "E' chiaro che chi ha uno stipendio ogni mese vorrebbe tutto il resto del mondo chiuso, ma si deve sapere che se finiranno le entrate fiscali non sarà neanche più possibile pagare loro gli stipendi. Quindi noi l'economia la dobbiamo tenere aperta. I sindaci ci devono dare una mano anche con riferimento a sagre, giostre, piccole bancarelle, venditori di dolci, attività che vanno riprese con criterio, compresa l'attività sportiva: a settembre ricominceremo anche la scuola. Ecco, la giornata odierna noi la dobbiamo dedicare, all'economia aperta che non si difende più con il lockdown ma con la quarantena mirata, con le indagini epidemiologiche, che consentono alla Puglia di non rovinarsi. Abbiamo già perso 10 punti di Pil e il presidente del Consiglio sta girando in Europa per avere quegli aiuti". (Ren)