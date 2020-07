Coronavirus: accordo Egitto-Cina per produrre il vaccino in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha raggiunto un accordo con la Cina per la produzione del vaccino contro il nuovo coronavirus in Africa. E’ quanto emerge dall’incontro tenuto quest’oggi tra il ministro della Salute del paese arabo, Hala Zayed, e l'ambasciatore della Cina al Cairo, Liao Liqiang, per colloqui sulla partecipazione dell'Egitto alla realizzazione del vaccino anti-Covid19. "Ogni risultato sarà valutato in termini di qualità e capacità al fine di iniziare a produrre il vaccino, non appena sarà realizzato”, ha dichiarato Khaled Megahed, portavoce del ministro egiziano. A questo proposito, il Centro egiziano per i vaccini Vacsera collaborerà con le aziende cinesi per trovare il vaccino contro l’agente patogeno Sars-CoV-2, per produrlo in Egitto e per distribuirlo nel continente africano. (Cae)