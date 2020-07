Energia: Turchia, la "Fatih" avvia le operazioni di trivellazione nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima imbarcazione turca per trivellazioni in giacimenti di petrolio e gas ha avviato le operazioni di perforazione nel mar Nero, nella cosiddetta zona Tuna-1, nelle acque della Turchia. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia turco, Fatih Donmez, come riferisce il quotidiano "Daily Sabah". Donmez ha affermato che "si esaminerà ogni metro quadrato dei nostri mari per l'indipendenza energetica della Turchia. Se qualcosa c'è, lo troveremo sicuramente". La "Fatih" ha lasciato il porto di Trebisonda il 26 giugno, dopo che a fine maggio le sue torri - alte 103 metri - erano state smontate presso il porto Haydarpasa di Istanbul e aver raggiunto il porto nella Turchia settentrionale il 6 giugno, quando sono state riassemblate. La zona di esplorazione Tuna-1 si trova a largo della foce del Danubio, all'incrocio con le acque rumene, bulgare e turche. L'imbarcazione turca "Barbaros Hayrettin Pasa", ha già condotto indagini sismiche nell'area, identificando nella Zee turca ricche riserve di gas naturale, il che rappresenta "un indizio promettente", come affermato da Donmez stesso in giugno. (Tua)