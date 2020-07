Thailandia: si dimette anche il ministro del Lavoro Chatumongol (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni del ministro delle Finanze thailandese, Uttama Savanayana, e del vicepremier responsabile delle Politiche economiche, Somkid Jatusripitak, hanno spianato la strada ad un rimpasto di governo che è dato per certo entro i prossimi mesi. Le forze politiche thailandesi di maggioranza e opposizione sono in fermento in vista di tale sviluppo, con l’obiettivo di trovare un posto alla tavola dei decisori politici chiamati ad indirizzare il paese in contesto di forte insicurezza interna e globale. Tanto il fronte governativo pro-giunta, quanto quello di opposizione pro-democratico, sono animati da una moltitudine di piccoli soggetti politici, spesso partiti a seggio singolo con cui Prayuth si era dovuto misurare già nei mesi successivi alle elezioni politiche del 2019, seguite da un lungo periodo di mutevoli e frammentari equilibri politici. Il frangente di difficoltà scontato dall’esecutivo è stato colto anche dall’attivismo civile non più incanalato dal partito Future Forward, soppresso per via giudiziaria all’inizio di quest’anno. Già alla fine del mese scorso centinaia di attivisti avevano sfidato i divieti di assembramento emanati dal governo thailandese in risposta alla pandemia di coronavirus, manifestando a Bangkok in concomitanza con l’anniversario della rivoluzione Siamese, che nel 1932 pose fine alla monarchia assoluta in quel paese. (segue) (Res)