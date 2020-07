Thailandia: si dimette anche il ministro del Lavoro Chatumongol (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi il governo conservatore guidato da Prayuth ha superato sostanzialmente indenne una serie di mobilitazioni organizzate dal leader del disciolto Future Forward. Le proteste degli ultimi giorni, nonostante i deficit organizzativi, paiono invece impensierire maggiormente l’esecutivo, provato dalle divisioni interne anche dopo il cambio di leadership alla guida del partito Palang Pracharat (Pprp), principale formazione pro-giunta protagonista degli scontri intestini alla maggioranza tra favorevoli e contrari all’apertura del paese agli accordi di libero scambio regionali. La nomina a capo del partito di Prawit Wongsuwan, che ha servito come comandante in capo delle forze armate thailandesi sino al 2005, avrebbe dovuto segnare un consolidamento della coalizione di governo sotto la guida del primo ministro ed ex generale Prayuth. Al momento, però, la situazione appare fluida: il 22 giugno scorso Mongolkit Suksintharanon, leader del Thai Civilized Party (Tcp) è riuscito a formare un gruppo di sette partiti a singolo seggio parlamentare, tutti membri della coalizione di governo, e su tale base ha chiesto una rappresentanza nel consiglio dei ministri che originerà dal prossimo rimpasto di governo. Mongolkit aveva già compiuto con successo una operazione analoga all’indomani delle elezioni generali dello scorso anno, riuscendo a coalizzare 11 forze politiche rappresentante da singoli seggi parlamentari. (Res)