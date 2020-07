Russia: Navalnyj scioglie la Fondazione per la lotta alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista politico e noto oppositore russo, Aleksej Navalnyj, ha annunciato che scioglierà la Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk). Nel commento pubblicato sul suo sito web, l'attivista ha spiegato che la decisione è legata al caso di Moskovskij Shkolnik, una compagnia che ha chiesto un risarcimento di 88 milioni di rubli (circa un milione di euro al tasso di cambio attuale) a causa di alcuni contenuti diffamatori presentati dall’Fbk. Navalnyj ha annunciato anche la creazione di una nuova organizzazione. "Passeremo a un'altra entità legale e lasceremo che Vladimir Putin ed Evgenij Prigozhin (imprenditore cui sarebbe legata Moskovskij Shkolnik) si strozzino", ha fatto sapere Navalnyj. Nel mese di ottobre del 2019, il tribunale d'arbitrato di Mosca ha condannato Navalnyj e l’attivista Ljubov Sobol a risarcire Moskovskij Shkolnik per 88 milioni di rubli. L'azienda ha chiesto la rimozione del documentario in cui una donna, che si presentava come un’ex dipendente, parlava delle condizioni antigieniche in cui venivano condotte le attività di produzione in un impianto che, secondo quanto riportato dall'Fbk, rifornisce le mense di scuole e forze dell'ordine. La struttura fa parte del gruppo Concorde di Prigozhin, l'imprenditore di San Pietroburgo, conosciuto come il "cuoco di Putin" e spesso collegato ad alcuni "affari sporchi del Cremlino". Si ritiene che Prigozhin sia coinvolto attraverso la società di sicurezza privata Wagner nei principali scenari in conflitto nel mondo.(Rum)