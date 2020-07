Polonia: ex ministro Brudzinski, impossibile Diritto e giustizia (PiS) senza Kaczynski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanto il partito polacco Diritto e giustizia (PiS) quanto la coalizione della Destra Unita crollerebbero come un castello di carte senza Jaroslaw Kaczynski. Lo ha detto l'eurodeputato di PiS ed ex ministro dell'Interno Joachim Brudzinski, intervistato oggi dall'emittente "Polskie Radio". Kaczynski è a suo dire un garante indispensabile della maggioranza di governo e lo stesso Brudzinski non si considera tra i papabili alla successione alla guida del partito. Brudzinski appare comunque conscio dei rischi di un'eccessiva personalizzazione. "Forse al momento il partito non sta attraversando una cosiddetta spersonalizzazione. Ci sono partiti sulla scena politica polacca che l'hanno fatto. Ho contribuito alla creazione della struttura di Diritto e giustizia come segretario generale e posso dire in piena responsabilità che PiS da un punto di vista politologico non è un partito che sopravviverebbe a un cambio di leadership. E' un processo che è ancora dinanzi a noi, ma che bisogna affrontare ovviamente", ha detto. (Vap)