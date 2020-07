Roma: assessore Lavoro Lazio, su morte operai serve rafforzare prevenzione e controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al tragico incidente sul lavoro avvenuto oggi a Roma e che ha coinvolto due lavoratori edili "esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie degli operai. Usciti dalla fase del lock down stiamo assistendo a una ripresa delle attività ma spesso accompagnata da un eccessivo disordine". Lo afferma in una nota l'assessore al Lavoro e formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "Anche per questo è necessario agire rafforzando la prevenzione, migliorando l'organizzatore del lavoro e potenziando controlli e verifiche, specie nei cantieri edili - aggiunge l'assessore -. Da parte nostra, la prossima settimana porteremo in Giunta una delibera che approva il protocollo d'intesa sul coordinamento della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro a cui hanno aderito tutti i soggetti coinvolti sul tema. Con questo ulteriore passaggio diventerà pienamente operativo il coordinamento sulla vigilanza con tutti gli Enti regionali responsabili in materia di controlli, tra cui Spresal, Ispettorato interregionale del lavoro, Inail, Inps e Vigili del fuoco, con l'obiettivo - conclude Di Berardino - di ampliare il raggio di azione dei controlli nella nostra regione".(Com)