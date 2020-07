Ue: Meloni, se Conte difenderà interessi popolo italiano ci troverà al suo fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia antepone sempre l'interesse della Nazione a quello della fazione, soprattutto quando il Governo italiano - da chiunque sia guidato - è chiamato ad affrontare difficili sfide internazionali". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una nota. "Nel complesso negoziato europeo sul Recovery Fund abbiamo chiesto in Parlamento al premier Conte di giocare in attacco, perché senza l'Italia non c'è la Ue e non può esserci d'accordo. Se il Presidente del Consiglio difenderà fino in fondo gli interessi del popolo italiano - conclude la leader di Fd'I - sappia che ci troverà al suo fianco".(Com)