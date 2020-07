Marche: domani la conferenza stampa della Regione su piste ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Marche ha reso noto che domani alle ore 12 è convocata una video conferenza stampa (da Palazzo Leopardi, sede della giunta regionale di Ancona) per un aggiornamento sui progetti in corso relativi alle piste ciclabili e presentazione delle linee guida per la realizzazione della segnaletica della rete ciclabile. Interverranno all'incontro il presidente Regione Marche Luca Ceriscioli; il vicepresidente Anna Casini assessore alle Ciclabili; Nardo Goffi dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio. (Ren)