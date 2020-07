Sanità: Asl Rieti, nuove misure prevenzione e contenimento, dal 20 agosto test nei plessi scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione aziendale della Asl di Rieti annuncia ulteriori strategie, per poter fronteggiare, con la maggiore efficacia possibile, una eventuale seconda ondata della pandemia correlata al Covid-19. "L'Azienda, in queste ore - si legge in una nota - sta programmando varie attività di monitoraggio sulla popolazione tra cui i test di sieroprevalenza per gli iscritti a Sanimpresa presenti a Rieti (fino all'8 agosto) e per i plessi scolastici (tra il 20 agosto e l'11 settembre), sta proattivamente recuperando le prestazioni sospese, sia per quanto riguarda le visite che le prestazioni diagnostiche, sul territorio e l'ospedale (a partire dal 9 luglio), sta potenziando la comunicazione alla cittadinanza per sensibilizzare l'attenzione all'uso delle misure di sicurezza previste, oltre che alla garanzia di spazi sanitari di accoglienza sicuri, sanificati, controlli su Strutture sociosanitarie, Residenze Sanitarie Assistenziali, Casa Circondariale ed il miglioramento dei Percorsi di cura dei pazienti 'a rischio' e 'non a rischio'.Nella forte volontà di agire con azioni di prevenzione attiva e di indagine epidemiologica, la direzione aziendale ha disposto, secondo le linee di indirizzo del ministero della Salute e della Regione Lazio, lo stato di quarantena per i cittadini di rientro da paesi extra Ue ed extra area Schengen e, se occorre, anche per i cittadini delle suddette aree dopo valutazione del personale sanitario del Servizio igiene sanità pubblica preposto". (segue) (Com)