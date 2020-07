Sanità: Asl Rieti, nuove misure prevenzione e contenimento, dal 20 agosto test nei plessi scolastici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione aziendale della Asl di Rieti comunica che, "la segnalazione al Sisp di tutti gli assistiti di rientro dall'estero può essere effettuata utilizzando la mail medicinadibasecovid@asl.rieti.it oppure la mail sispaslrieti@asl.rieti.it , da parte dei medici di medicina generale e pediatri libera scelta, al fine di effettuare la prevista intervista epidemiologica. La stessa casella di posta elettronica deve essere utilizzata per segnalare possibili casi Covid sospetti, da sottoporre all'attenzione del Sisp per le opportune valutazioni, oltre all'utilizzo di quanto previsto dalla Regione Lazio attraverso la piattaforma 'LazioDoctor'. Per richiedere i referti dei tamponi, i cittadini possono utilizzare la mail referticovid@asl.rieti.it allegando copia di un documento di riconoscimento o delegando il proprio Mmg. Nel caso di test sierologici con riscontro di positività alla IgG, il Mmg/Pls, deve inviare la richiesta di tampone alla casella sieroprevalenza@asl.rieti.it che verrà eseguito entro le 48 ore dalla segnalazione. Infine, si comunica che è stata attivata la mail aziendale sispaslrieti@asl.rieti.it per i pazienti che dovranno accedere alle strutture sanitarie e sociosanitarie: il Mmg dovrà inviare la richiesta di tampone con la ricetta dematerializzata. Il Sisp contatterà il paziente e lo convocherà per l'effettuazione attraverso la modalità drive-in, mentre per paziente non trasportabili verrà disposto il tampone a domicilio". (segue) (Com)