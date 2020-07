Sanità: Asl Rieti, nuove misure prevenzione e contenimento, dal 20 agosto test nei plessi scolastici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancor più spazio e attenzione, conclude il comunicato, "sarà attribuito all'integrazione dei servizi sanitari con la medicina del territorio: la collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, permetterà di assicurare prestazioni assistenziali e socio-sanitarie erogate a pazienti, acuti o cronici, con bisogni differenti e diverso grado di complessità. In quest'ottica, ad esempio, la Asl di Rieti intende estendere l'innovazione tecnologica a tutti i Percorsi di cura, attivando anche i programmi di Telemedicina, al fine di promuovere la tempestività e l'appropriatezza delle cure, facilitare il passaggio di 'setting assistenziale', migliorare la presa in carico soprattutto dei pazienti cronici su cui monitorare, attraverso tali strumenti, anche l'aderenza ai trattamenti". (Com)