Fase 3: Taverna (M5s), Castelli strumentalizzata e minacciata, solidarietà a Laura

- In un post su Facebook la vicepresidente del Senato, Paola Taverna (M5s), sottolinea: "Non mi abituerò mai alla spregevole montatura da propaganda con cui questa becera opposizione ci costringe ogni giorno a fare i conti. Laura Castelli, la nostra viceministra dell'Economia e delle Finanze, dichiara con buon senso e lungimiranza politica che 'Bisogna aiutare imprese e imprenditori creativi a muoversi su nuovi business che sono nati' ed ecco che quella - quasi innominabile oserei dire - parte politica monta ad arte una fake news distorcendone le intenzioni e urla ai quattro venti 'dimissioni'. Poi - prosegue - siccome siamo il bersaglio preferito di tanti, la macchina mediatica rincara la dose e rilancia quella bufala. A questa disonesta fetta di informatori vorrei ricordare che avrebbero la grande responsabilità di raccontare la verità e che è perciò triste vederli miseramente ridotti a eco di un'opposizione incancrenita e sleale per la quale il bene del Paese conta molto poco", si legge. (segue) (Rin)