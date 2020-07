Fase 3: Taverna (M5s), Castelli strumentalizzata e minacciata, solidarietà a Laura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra l'altro - prosegue Taverna - fomentato da questa disinformazione accanita, ha fatto capolino il solito manipolo di odiatori da tastiera che da lì ha inscenato uno spettacolo di violenza verbale e sessista contro la Castelli inondandola di insulti e di minacce di morte. Una vergogna!", aggiunge la senatrice. " Tutta la mia solidarietà, come donna e come collega, va a Laura Castelli che si sta spendendo per il Paese con un grande spirito di servizio. Il Movimento 5 stelle è compatto e da fatti come questo non può che trarne ancora più forza", conclude l'esponente del M5s. (Rin)