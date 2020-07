Decreto Semplificazioni: Turco (M5s), pronta riforma monitoraggio investimenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti Mario Turco, del Movimento cinque stelle, evidenzia che "nel decreto legge Semplificazioni, recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale, è stata inserita, tra l’altro, la riforma della gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici (articolo 41) che ho proposto con il sostegno del dipartimento della Programmazione economica, della Coesione e dell’Economia. Abbiamo lavorato - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - per superare l’attuale segmentazione delle banche dati e ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche. Realizziamo una grande riforma che consentirà non solo di migliorare la programmazione economica ma soprattutto di gestire concretamente e in maniera concomitante gli interventi che concorrono a formare i diversi programmi di spesa. Obiettivo finale è rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse pubbliche e accelerare la realizzazione degli investimenti". Turco aggiunge: "E' stato stabilito che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti Codici unici di progetto (Cup), che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso. Inoltre abbiamo introdotto un dispositivo per rendere obbligatoria l’informativa ai cittadini sullo stato di realizzazione delle stesse opere pubbliche". (segue) (Com)