Decreto Semplificazioni: Turco (M5s), pronta riforma monitoraggio investimenti pubblici (2)

- Turco, poi, prosegue: "I soggetti titolari di progetti d’investimento, infatti, come ad esempio gli enti locali, dovranno dare notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell’elenco dei progetti indicandone il Cup, dell’importo totale del finanziamento, delle fonti finanziarie, della data di avvio del progetto e dello stato di attuazione finanziario e procedurale. Entro il 30 giugno di ogni anno, poi, l’Autorità politica delegata agli investimenti pubblici, con il supporto del dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) un’informativa sullo stato di attuazione della programmazione. Alla semplificazione delle procedure - conclude il sottosegretario -, abbiamo così associato uno strumento informativo che consentirà di gestire in maniera consapevole gli investimenti pubblici, rimuovendo eventuali criticità, e rendendo trasparente l’operato delle amministrazioni, centrali e territoriali, responsabili degli investimenti assegnati". (Com)