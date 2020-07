Riapertura delle scuole a settembre, per Azzolina "non dovrebbero esserci problemi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non dovrebbero esserci problemi di reperimento degli spazi per la riapertura delle scuole in Lombardia. È quanto sarebbe emerso al tavolo regionale sulla ripresa di settembre, a cui hanno partecipato in presenza da Milano la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Augusta Celada. L'incontro, a porte chiuse, è durato circa due ore, in uno spirito di grande collaborazione. L'ufficio scolastico regionale sta lavorando con enti locali e Regione per programmare la riapertura di settembre e pare che la Lombardia sia a buon punto: non preoccuperebbe né l'organizzazione né il reperimento di spazi. Il nodo su cui si sta ancora lavorando è invece quello dei trasporti. Ad attenderla all'ingresso della scuola un gruppo di una quindicina tra studenti e docenti, che protestavano per la gestione dell'istruzione durante la pandemia, chiedendo che venga data "priorità alla scuola"."La Lombardia, che ha attraversato momenti difficilissimi, penso sia una delle Regioni di cui andare più fieri e orgogliosi nel Paese", aveva detto questa mattina Azzolina, a margine della visita all'istituto comprensivo Riccardo Massa di Milano, spiegando che si tratta di "una delle scuole già pronte per iniziare a settembre. Ce ne sono delle altre che sono un po' più in difficoltà e sarà nostro compito accompagnarle una per una finché tutti quanti tornino a scuola". "Se ce la fa la Lombardia, e la Lombardia ce la fa, può farcela tutto il Paese", aveva concluso la ministra.Molto presto sarà, inolttre, bandita la gara per la fornitura dei “mono banchi” necessari per la riapertura della scuola a settembre, ha annunciato. “Se ne sta occupando il commissario Arcuri, la gara partirà molto, molto presto. I banchi sono singoli e al momento sono quelli che ci garantiranno maggiore distanziamento, ma che in futuro permetteranno l’avvicinamento, cioè di avere un’innovazione didattica che permette agli studenti di lavorare in gruppo”, ha spiegato Azzolina. Ai giornalisti che le chiedevano quanti ne servano, la ministra ha risposto: “Stiamo facendo le rilevazioni, le abbiamo fatte prima con l’ufficio scolastico regionale. E adesso anche con i dirigenti scolastici. Stiamo distinguendo per la scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado”La responsabilità di misurare la temperatura corporea agli studenti sarà in capo alle famiglie, ha ribadito il ministro. “Noi contiamo sulla responsabilità a casa delle famiglie. Se un bambino è già malato a casa e ha la febbre, non abbiamo bisogno di mandarlo sull’autobus. Quindi la misurazione va fatta a casa, poi ogni scuola nella sua autonomia può organizzarsi come crede”, ha detto Azzolina. Ai giornalisti che le obbiettavano che le famiglie meno abbienti potrebbero non avere a disposizione un termometro in casa, la ministra ha risposto: “Abbiamo dato soldi alle scuole a sufficienza per fare anche questo laddove fosse necessario. Però credo che un termometro a casa ce l’abbiano quasi tutti se non tutti”.“Penso - ha spiegato ancora - che questo Paese debba assolutamente dare la possibilità ai giovani di lavorare, se vanno all’estero ci lamentiamo, se restano a casa ci lamentiamo”, ha osservato la ministra, spiegando che le supplenze dei non laureati erano già previste. “I giovani lavoravano già. Non è una novità, noi lo abbiamo semplicemente messo all’interno di graduatorie. Questo faciliterà le segreterie che non dovranno più avere a che fare con le Mad (messa a disposizione, ndr), ad impazzire dietro le Mad e daremo da lavorare a persone che hanno scelto di fare l’insegnante, che hanno fatto un percorso che era a numero chiuso. Persone preparate con passione e amore per la scuola. È un passo in avanti”, ha detto Azzolina (Rin)