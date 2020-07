Cooperazione: Bianco (Anci) riafferma forte impegno dei comuni, Maeci e Aics rafforzino i loro interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio nazionale dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), Enzo Bianco, è intervenuto oggi alla riunione del Consiglio italiano per la Cooperazione allo sviluppo, riunito in videoconferenza al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci). “L’Anci registra con soddisfazione il crescente interesse degli Enti territoriali ed in particolare dei comuni nell’attuazione dell’Agenda 2030 costruendo partenariati con i loro omologhi nei Paesi di cooperazione: è una risposta che premia il forte impegno dell’associazione nella fase di costruzione del bando e nella sua diffusione”, ha dichiarato Bianco, secondo quanto si legge in un comunicato dell’Anci. Sono infatti oltre 70 le proposte progettuali presentate in risposta al bando Enti territoriali dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics), una risposta largamente superiore a quella del 2017 che aveva registrato 53 proposte. (segue) (Com)