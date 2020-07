Cooperazione: Bianco (Anci) riafferma forte impegno dei comuni, Maeci e Aics rafforzino i loro interventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bianco ha confermato il consenso di massima dell’associazione “alla programmazione per la cooperazione allo sviluppo per i prossimi anni”. Anche se “in sede di Conferenza unificata avanzeremo altre proposte sottolineando alcuni punti, in particolare sull’esigenza di dedicare molta attenzione al tema della sanità e della salute che l’emergenza Covid sta mettendo in drammatica evidenza anche nei paesi in via di sviluppo”. Il presidente del Consiglio nazionale ha poi ricordato l’importante iniziativa in corso con il programma Municipi senza frontiere di Anci con l’impegno dei comuni italiani nei progetti di cooperazione con le municipalità libiche “che abbiamo aiutato e stiamo aiutando nel fare passi avanti nell’amministrare le loro comunità e nella gestione dei servizi pubblici essenziali”. Altrettanto positiva poi l’esperienza che l’Anci ha realizzato con il programma “Municipi senza Frontiere” nel Kurdistan sia iracheno che siriano. “Ci fa molto piacere il fatto che la stessa viceministro Emanuela Del Re abbia citato questo progetto come un esempio di buona pratica. Vedere che in un’area del mondo, fino a poco tempo fa sotto il controllo totale dell’Isis, oggi anche grazie all’aiuto dei Comuni italiani rinasce la speranza e il concetto di buona amministrazione per noi è motivo di orgoglio”, ha evidenziato Bianco. (segue) (Com)