Roma: A Casina di Raffaello il centro estivo rimane aperto per tutta l'estate

- Sarà aperto per tutta l'estate il centro estivo per bambini dai 5 ai 12 anni inaugurato lo scorso 17 giugno a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell'assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema progetto cultura. "Fino all'11 settembre - si legge in una nota - il centro estivo accoglierà i bambini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30, con prenotazione obbligatoria al contact center 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il costo giornaliero è di 7 euro a bambino. Sarà chiuso nelle giornate di sabato e domenica e dal 14 al 17 agosto. Di recente sono stati anche restaurati gli splendidi giochi di legno Richter Spielgeräte presenti nello spazio esterno. I bambini possono ora nuovamente giocarci e divertirsi con tutta la loro immaginazione e fantasia. Il servizio del centro estivo è organizzato nel rispetto delle linee guida indicate dal Governo (Dpcm del 17 maggio 2020, allegato n.8) e delle linee guida sui centri estivi elaborate dall'Amministrazione capitolina. Le attività ludico-educative si svolgono in parte all'aperto e in parte in spazi interni idonei ad accogliere i bambini in piccoli gruppi stabili (5 bambini per operatrice, dai 5 ai 6 anni; 7 bambini per operatrice, dai 7 ai 12 anni). Previsti inoltre specifici percorsi per l'ingresso e per l'uscita, aree apposite per il 'triage' di accoglienza e tutte le misure di sicurezza e distanziamento interpersonale connessi". (segue) (Com)