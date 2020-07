Roma: A Casina di Raffaello il centro estivo rimane aperto per tutta l'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il triage, prosegue la nota, "viene effettuato nello spazio esterno antistante la struttura. Gli adulti accompagnatori garantiscono sullo stato di salute dei bambini, ai quali viene misurata la temperatura con il rilevatore a distanza, provvedendo inoltre all'igienizzazione delle mani con il gel. Anche per i bambini è obbligatorio l'utilizzo della mascherina. L'ingresso e l'uscita dei bambini dalla struttura avviene in maniera scaglionata per evitare assembramenti. Gli spazi interni, le superfici e i materiali usati durante i laboratori, vengono sanificati quotidianamente. Vengono favorite e incentivate tutte le attività che si svolgono all'aria aperta. Per le attività all'esterno dei bambini, i genitori e/o agli accompagnatori adulti devono firmare una opportuna liberatoria. All'inizio della settimana a ogni bambino viene assegnato un kit di materiali base (matita, gomma, temperino, forbici, colla) all'interno di una busta personalizzata con il suo nome, da usare per tutta la settimana. Al termine della settimana i materiali sono messi in isolamento e sostituiti con nuovi kit. Altri materiali usati per i singoli laboratori (ad esempio pennelli o tempere), sono igienizzati al termine di ogni giornata. Ogni giorno ciascun bambino conserva i propri effetti personali dentro un contenitore predisposto a suo uso personale e che riporta il suo nome". (Com)