Corte conti: firmato protocollo intesa con ordine commercialisti su contabilità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Corte dei conti e il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto a porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la formazione dei soggetti che operano nei settori finanziari ed economici nell'ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della gestione". La notizia è arrivata in una nota pubblica sul sito istituzionale dell'organismo contabile: "A firmare l'accordo sono stati il presidente dell'istituto Angelo Buscema e il presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Massimo Miani. Secondo quanto previsto dal protocollo, numerosi sono gli ambiti di comune interesse, come il controllo sugli enti pubblici e sugli enti territoriali e locali, la giustizia tributaria e il controllo sull'uso dei fondi europei".L'accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio nazionale dei commercialisti (14 febbraio 2021). (Ren)