Speciale energia: Banca centrale Nepal, documento di politica monetaria incoraggia prestiti e fusioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Nepal (Nrb), ha presentato il documento di politica monetaria per l’anno fiscale 2020-21. Il governatore, Maha Prasad Adhikari, ha illustrato una politica incentrata su un obiettivo di crescita del sette per cento. Le banche saranno tenute a investire il 15 per cento del portfolio prestiti nel settore agricolo e il dieci per cento in quello dell’energia. Potranno emettere “obbligazioni energetiche” per rifinanziare i prestiti per le piccole e medie imprese a un interesse del due per cento. Il termine per la restituzione dei finanziamenti è stato prorogato fino a metà dicembre. Il documento incoraggia le fusioni tra banche e istituzioni finanziarie e sospende l’emissione di nuove licenze per le società finanziarie. Il limite di erogazione dei prestiti è stato innalzato dall’80 all’85 per cento dei capitali di deposito. (Inn)