Speciale energia: Messico, rinnovata licenza per reattore nucleare di Laguna Verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia del Messico ha rinnovato la licenza operativa di un reattore nucleare operato dalla statale Comision federal de electricidad (Cfe). La Central Nucleoelectrica Laguna Verde (Cnlv-U1), sulla costa atlantica del paese, rimarrà in funzione fino ad almeno il 24 luglio del 2050, riferisce il ministero riportando il parere positivo della Commissione nazionale di sicurezza nucleare. Il processo di autorizzazione al rinnovo era stato aperto nel marzo del 2015 e ha portato all'applicazione di 386 misure supplementari. Progettata negli anni 70, la centrale dispone di due reattori, entrati in funzione nel 1990 e 1995. Ciascuno di questi ha una capacità installata di 675 MegaWatt. Laguna Verde fornisce quasi il 3 per cento dell'energia elettrica del paese. Il secondo reattore ha licenza di funzionare fino al 10 aprile del 2025. (Mec)