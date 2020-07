Roma: assessore Urbanistica, con progetto Testaccio restituiremo area strategica a città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'architettura è un bene di tutti. Investe lo spazio, comunica, e quindi è giusto che sia esito di percorsi di condivisione tra architetti, professionisti e il territorio. Il concorso di progettazione, che è lo strumento più adeguato secondo noi, è un percorso che porta a un esito di selezione del miglior progetto possibile tra quelli che vengono presentati". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori nel corso della presentazione del progetto vincitore dsl concorso di progettazione per l'area di Testaccio compresa tra via Marmorata, via Caio Cestio, via Zabaglia e via Galvani. "Oggi viene premiato un progetto per un'area strategica della città - ha aggiunto - che sta a ridosso della Piramide Cestia e mette in comunicazione via Marmorata con Monte Testaccio, l'area che un tempo era quella dei prati e del popolo di Roma e che speriamo presto di restituire ai cittadini". (Rer)