Cile: coronavirus, governo annuncia piano di flessibilizzazione graduale quarantena (3)

- Come ha affermato Pinera, il piano viene annunciato "a quasi cinque mesi dall'inizio della pandemia e dopo cinque settimane di diminuzione dei contagi. Secondo il ministro della Salute Paris, nell'ultima settimana la diminuzione dei contagi è stata pari al 19 per cento, con un tasso di positività dei test del 14 per cento. Nell'ultimo bollettino si sono registrati 2.082 contagi giornalieri, quando lo scorso 14 giugno si era raggiunto un picco con quasi 7000 nuovi casi in sole 24 ore. Ad oggi, secondo dati ufficiali, è di 330.806 il numero totale di contagi nel paese registrato dall'inizio della pandemia, con epicentro nella regione metropolitana di Santiago (oltre 245 mila casi). (segue) (Abu)