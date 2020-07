Roma: Fassina (SpR), due operai edili morti, fermare strage annunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due operai edili morti, precipitati mentre erano al lavoro in un cantiere". Lo afferma, in una nota, Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma e promotore di Roma Ventuno. "Un altro lutto insopportabile che colpisce Roma. Ancora strazio e dolore in due famiglie, che faranno fatica a spiegarsi il perché del dramma - aggiunge Fassina -. Il Covid e il lockdown hanno comprensibilmente monopolizzato e continuano a Monopolizzare l’attenzione della politica e dell’opinione pubblica. Ma la sicurezza sul lavoro si conferma anche oggi una drammatica, infinita emergenza. Con dotazione adeguata di ispettori e risorse finanziarie, vanno riprese e potenziate sia la formazione e la promozione della sicurezza sul lavoro e sia i controlli e le relative sanzioni. Dobbiamo fermare la strage annunciata. Siamo vicini alle famiglie degli operai caduti sul lavoro", conclude Fassina. (Com)