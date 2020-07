Regionali: Renzi, coalizione Pd-M5s in Liguria è resa a populismo giustizialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi commenta nella sua enews la decisione assunta dal Pd di correre per le regionali in Liguria "insieme ai Cinque stelle candidando un giornalista de 'Il Fatto Quotidiano' che ha insultato tutta la classe dirigente del Pd ligure e nazionale per anni. Quella coalizione - sottolinea l'ex segretario democratico - è una resa incondizionata dei riformisti liguri e italiani al populismo giustizialista. Noi andremo da soli". (Rin)