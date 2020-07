Venezuela: coronavirus, contagiato presidente e 44 lavoratori canale televisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente, Freddy Nunez, e altri 44 lavoratori del canale televisivo del Venezuela "Vtv" sono risultati positivi al test del nuovo coronavirus. Lo ha riferito il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez, segnalando, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, che il personale dell'emittente è sottoposto all'attenzione dei medici e che si sta procedendo a una verifica a fondo delle condizioni epidemiologiche della struttura come degli altri lavoratori. Il paese caraibico, che ostenta ancora numeri relativamente contenuti di contagi e decessi, è entrato da qualche tempo in una fase più calda dell'emergenza sanitaria. (segue) (Brb)