Venezuela: coronavirus, contagiato presidente e 44 lavoratori canale televisivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domenica era risultato positivo alla Covid-19 Dario Vivas, capo di governo del Distretto capitale del Venezuela - il distretto amministrativo che comprende anche la capitale Caracas. "Mi dirigo all'eroico popolo di Caracas in qualità di responsabile di dirigere e accompagnare le politiche del governo del Distretto Capitale. A inizio della scorsa, il presidente dell'Assemblea nazionale costituente (Anc) del Venezuela, Diosdado Cabello, aveva riferito di essere risultato positivo al test del nuovo coronavirus. Nei giorni precedenti il presidente dell'organo legislativo aveva riportato sintomi di allergia e rinunciato alla consueta trasmissione settimanale "Con el Mazo Dando", appuntamento televisivo in cui il politico - entrato ora in isolamento - dà prova della sua verve polemica. (segue) (Brb)