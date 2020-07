Nepal: coronavirus, 186 nuovi casi portano totale a 17.844 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è stato in lockdown dal 24 marzo al 14 giugno, con alcuni allentamenti per i settori dell’agricoltura, dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia. Il governo ha pianificato una ripresa graduale di tutte le attività in tre fasi. La prima, partita l’11 giugno con la riapertura dei mercati, prevedeva una valutazione dei risultati dopo 21 giorni. Il 29 giugno l’esecutivo ha deciso di prorogare fino al 22 luglio le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus in vigore, senza ulteriori allentamenti rispetto a quelli già autorizzati. Pertanto le attività produttive continuano a operare a regime ridotto, le scuole restano chiuse, i voli interni e internazionali sospesi, salvo autorizzazioni per i voli speciali di rimpatrio e soccorso e per il trasporto merci. I movimenti transfrontalieri continuano a essere limitati ad alcuni punti di frontiera e gli assembramenti ad essere vietati. (Inn)