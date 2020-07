Costa d’Avorio: partito di governo Rhdp chiede al presidente Ouattara di candidarsi per terzo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Raggruppamento degli outfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), il partito al potere in Costa d'Avorio, ha ufficialmente chiesto al presidente uscente Alassane Ouattara di candidarsi per un terzo mandato alle elezioni presidenziali del prossimo 31 ottobre dopo la morte del premier Amadou Gon Coulibaly, suo successore designato. Lo ha annunciato il segretario del partito, Adama Bictogo, ai microfoni dell’emittente francese “Rfi”. “La maggioranza dei nostri sostenitori si è rivolta al presidente Alassane Ouattara. È la nostra soluzione e gliel'ho spiegato”, ha detto Bictogo, secondo il quale la candidatura di Ouattara aiuterebbe a evitare aspre battaglie per la sua successione. “Perché dovremmo correre il rischio quando abbiamo questa certezza?. “Se lui (Ouattara) rifiuterà, allora valuteremo e prenderemo una decisione. Per ora, non ho in mente nessun altro candidato”, ha aggiunto. Secondo quanto dichiarato la scorsa settimana dallo stesso Bictogo, Ouattara starebbe riconsiderando la possibilità di ricandidarsi per un terzo mandato. "Tutte le opzioni sono sul tavolo, inclusa una nuova candidatura per il presidente Ouattara", aveva dichiarato Bictogo, riaprendo così la partita per la successione del capo dello Stato dopo l'improvviso decesso di Coulibaly. "Il presidente deve ascoltare la base" del partito, ma "la decisione finale spetterà a lui", aveva detto Bictogo, aggiungendo che "la scelta (del candidato) sarà una scelta di unità". (segue) (Res)