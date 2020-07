Costa d’Avorio: partito di governo Rhdp chiede al presidente Ouattara di candidarsi per terzo mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già ai primi di maggio la notizia del trasferimento di Coulibaly in Francia per sottoporsi a non meglio precisate cure ed il suo successivo ricovero “per qualche settimana” aveva riacceso l’attenzione della stampa e le preoccupazioni della maggioranza sulle sorti della campagna elettorale. Solo due giorni prima della sua morte, Coulibaly aveva fatto rientro ad Abidjan, dove era stato accolto dallo stesso Ouattara e dalla first Dominique Ouattara. In una nota diffusa lo scorso 5 maggio, la presidenza ivoriana riferiva che, dopo un esame di coronarografia a cui si era sottoposto, al premier era stato prescritto "un controllo medico permanente e un periodo di riposo", anche considerato che diversi anni fa aveva subito un’operazione al cuore. Fedele alleato del presidente e primo ministro dal 2017, Coulibaly era stato designato come candidato ufficiale del Rhdp quando a marzo Ouattara aveva annunciato l'intenzione di non correre per un terzo mandato. La candidatura di Coulibaly aveva avuto il duplice effetto di compattare la maggioranza intorno alla sua figura, offrendo al contempo all’opposizione un ulteriore pretesto per lamentare il rischio di una continuità di fatto con la presidenza Ouattara, garantita in caso di vittoria da un fidato “delfino”. Ora, con la morte di Coulibaly, questo quadro rischia di essere sconvolto. (Res)