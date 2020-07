Ue: Macron, resto ambizioso per le nostre grandi politiche del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'arrivo alla quarta giornata di negoziati del Consiglio europeo a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di mantenere "l'ambizione per le nostre grandi politiche europee del futuro, in particolare la politica climatica, la politica della sovranità, o nei confronti dei giovani" ma di avere anche ambizioni per "il piano di ripresa". Il Fondo per la ripresa, infatti, è la condizione della "nostra solidarietà e di una stabilità dell'Unione europea e della zona euro", ha poi aggiunto. "Comincio questa giornata con molta determinazione", ha detto Macron, promettendo di "continuare a battersi con (il cancelliere tedesco) Angela Merkel" per trovare un accordo. Il presidente ha poi sottolineato il bisogno di avere uno "spirito di compromesso" per evitare "momenti più duri" che potrebbero costare "più cari". (Beb)