Sinistra: Laforgia e Pastorino, saremo all'assemblea "Futuro Insieme"

- "Ci saremo. Per un progetto innovativo, che dia rappresentanza politica e sociale alla sinistra ecologista di questo Paese”. I parlamentari di Leu e fondatori del movimento politico èViva Francesco Laforgia e Luca Pastorino annunciano la loro partecipazione all’assemblea “Il futuro insieme. Per una rinascita ecosolidale dell’italia”, prevista per venerdì 24 luglio (in diretta sui siti del Manifesto, Left e Radio Radicale). "Da tempo - continuano - lavoriamo insieme ad altri parlamentari, amministratori locali, personalità provenienti da esperienze civiche e al di fuori dei partiti, uniti da valori comuni, per superare una frammentazione non più sostenibile nel nostro campo. Per occupare uno spazio politico lasciato colpevolmente scoperto a vantaggio di chi oggi ha più che mai interesse ad uscire dalla grave emergenza sanitaria, economica e sociale peggio di come ci siamo entrati, dal lato dei diritti, della dignità della persona, di un modello di sviluppo che avrebbe invece bisogno di essere radicalmente ripensato. Serve un fatto nuovo, serve un cambio di passo, parlare con una sola voce e agire insieme a partire dalle aule parlamentari per dare più forza alle nostre battaglie, smettere di stare fermi nell’attesa di un cambiamento di cui abbiamo il dovere di essere noi gli artefici. “Venerdì inizieremo un percorso comune, proponendo di dare vita a una rete che vogliamo il più possibile aperta e diffusa su tutto il territorio nazionale. Dove riconversione ecologica, lotta alle diseguaglianze e innovazione, a partire dai modelli partecipativi, siano l’asse portante di un progetto che col tempo, ci auguriamo possa declinarsi in una vera e propria soggettività politica. Quell’obiettivo che - concludono- per troppo tempo abbiamo disatteso, ma che noi vogliamo ancora testardamente realizzare". (com)