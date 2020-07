Speciale energia: Spagna, Iberdrola punta al primo posto fra le 35 aziende quotate in Borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Iberdrola è sempre più vicina a strappare la leadership del Ibex35 – il principale indice del mercato azionario di riferimento della borsa spagnola composto dalle 35 società con più liquidità – al colosso dell'abbigliamento Inditex. Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", lo scorso fine settimana Iberdrola ha chiuso in Borsa con una capitalizzazione di 69,1 miliardi di euro, mentre Inditex con 71,6 miliardi. Rispetto alle altre compagnie energetiche sul mercato azionario, l'azienda vale quanto Endesa, Naturgy, Repsol ed Engas messe insieme. Secondo i dati forniti dalla Borsa e Mercati spagnoli, alla fine del 2016 Iberdrola valeva circa 39,6 miliardi di euro, aumentando, pertanto, il suo valore di 30 miliardi in poco più di tre anni. (Spm)