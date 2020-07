Speciale energia: mercoledì presentazione rapporto Centro studi Sanpaolo "Med & Italian energy"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà mercoledì 22 luglio il webinar di presentazione del nuovo "Med & Italian energy report", lavoro di ricerca annuale frutto della collaborazione tra Srm (Centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo) e l'Esl@Energy Center del Politecnico di Torino. Parteciperanno rappresentati dei maggiori player energetici, interverranno il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, e le europarlamentari Tiziana Beghin e Patrizia Toia. Terrà le conclusioni il presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo. "Il Rapporto - hanno spiegato i promotori - si concentra sullo sviluppo delle energie rinnovabili per una nuova cooperazione Euro-Mediterranea, guardando ai potenziali scenari post-pandemia ed esaminando l'applicazione di soluzioni innovative per la costruzione di sistemi energetici flessibili, nonché l'emergere di sinergie tra elettricità verde, gas e idrogeno. La ricerca mette inoltre in evidenza il ruolo del trasporto marittimo, che rimane un asset economico cruciale per il settore energetico con i suoi porti come gate per navi e pipeline". (Ren)