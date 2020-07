Speciale energia: Sicilia, da governo Musumeci incentivi per produzione da riciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono incentivi per aiutare l'economia circolare, in forma di credito di imposta o di Iva agevolata, da riconoscersi per la produzione di materiali originati dal riciclo, a maggior ragione considerato che questi materiali oggi non sono assolutamente competitivi visto il prezzo di acquisto delle materie prime vergini". È la proposta avanzata dall'assessore regionale siciliano all'Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, nel corso di un confronto promosso da Confindustria Cisambiente sulle politiche fiscali nella green economy, tema centrale nelle politiche del governo Musumeci. La riflessione è stata approfondita in un articolo pubblicato sul sito Agromafie e l'assessore intende discutere la necessità di un intervento normativo col governo nazionale. "Siamo in un momento storico, complice anche la pandemia - ha spiegato Pierobon - in cui le materie prime, soprattutto quelle di origine petrolifera, costano pochissimo. Nell'attuale sistema italiano, i consumatori non sono del tutto consapevoli, né veramente incentivati nelle loro scelte di acquisto. Non esiste neanche un vero sistema di aiuti per i produttori di imballaggi che promuova quelli più riciclabili. Anche la raccolta differenziata è un pezzo che va messo nel mosaico dei riciclatori e dei trasformatori in un contesto economico-finanziario e di mercato internazionale. E, in proposito, basta guardare a cosa succede per il Pet". (Ren)