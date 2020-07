Libia: Noc, 7 miliardi di dollari di perdite per 183 giorni di chiusura impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation della Libia (Noc) ha annunciato che "le perdite dello Stato a causa della chiusura del settore petrolifero e della sospensione delle operazioni di produzione ed esportazione, hanno superato in 7,104 miliardi di dollari in 183 giorni, in particolare dal 18 gennaio" scorso. La Noc aveva chiesto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di perseguire i responsabili della chiusura degli impianti petroliferi in Libia, sottolineando di essere "costretta a dichiarare lo sato di forza maggiore per tutte le esportazioni di greggio nell'intero paese". (Res)