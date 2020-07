Speciale energia: Regno Unito, società idrica Southern Water colpevole di rilascio acque reflue e rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia idrica britannica Southern Water ha ammesso di essere colpevole di aver rilasciato sostanze velenose e nocive, tra cui anche liquami non trattati, nelle acque dei fiumi e di alcune località costiere del paese negli ultimi cinque anni. Lo riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”. Southern Water fornisce acqua pulita e tratta le acque reflue di 4,7 milioni di persone nel Kent, nel Sussex, nell’Hampshire e nell’isola di Wight. La compagnia idrica si è dichiarata colpevole in risposta alle accuse mosse dall’Agenzia per l’ambiente del Regno Unito l’anno scorso. Un’indagine dell’Agenzia ha scoperto che Southern Water aveva violato le leggi sull’inquinamento 51 volte tra il 2010 e il 2015. La compagnia idrica è accusata di aver “permesso l’ingresso di sostanze velenose, nocive, di rifiuti e di liquami non trattati nelle acque del Regno Unito”. Southern Water aveva già ricevuto una multa da 138 milioni di euro da Ofwat, autorità di controllo sulle società di gestione delle reti idriche, per aver “volontariamente segnalato dati erronei” e per aver manomesso campioni dell’acqua per sette anni in modo da evitare sanzioni economiche. (Res)