Ue: Bellanova, su sostenibilità globale Agrifish serve quadro organico di regole e politiche

- La strategia "Farm to Fork" non contiene obiettivi a carattere esclusivamente ambientale, "ma concentra la sua attenzione sul concetto di sostenibilità globale dei vari processi produttivi". Cosi la ministra Teresa Bellanova intervenendo stamane a Bruxelles al Consiglio dei ministri dell’Agricoltura e della Pesca, con all’ordine del giorno gli aspetti rilevanti per l'agricoltura presenti nella strategia "Farm to fork", analizzando le misure e le priorità per conseguire i molteplici obiettivi della strategia, sia dal punto di vista della tutela dell'ambiente e del clima, della promozione della salute pubblica e della sostenibilità. Tra i diversi elementi meritevoli di maggiore attenzione - spiega una nota - nell’ambito della riforma della Pac, la ministra si è soffermata su quello riguardante lotta agli sprechi ed alle eccedenze alimentari, problema molto importante, e messo ancora più in evidenza nel corso della crisi dovuta al Covid-19. "E’ necessario fare di più a livello europeo - ha sottolineato la ministra -. L’esperienza maturata in Italia, in cui si attuano da anni politiche integrate di informazione e contrasto agli sprechi, evidenzia che per raggiungere risultati soddisfacenti occorre definire un quadro organico di regole e politiche incentivanti, e questo dovrebbe essere fatto a livello europeo". (segue) (Com)