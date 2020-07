Ue: Bellanova, su sostenibilità globale Agrifish serve quadro organico di regole e politiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra questione di grande rilevanza riguarda la capacità di adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici. "Per far fronte a eventi catastrofali estremi, sia di carattere climatico che fitosanitario, sempre più frequenti negli ultimi anni, occorre migliorare gli strumenti di intervento nella gestione del rischio", ha ribadito Teresa Bellanova. "A tal proposito presenteremo alla presidenza un apposito emendamento per dare la possibilità di destinare una limitata percentuale dei pagamenti diretti al sostegno di fondi di mutualizzazione, cui far ricorso in caso di calamità naturali ed eventi catastrofali". (Com)